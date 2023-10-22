У яскравій сукні та з келихом: королева Максима на зустрічі з нідерландською громадою у Кейптауні

Цього тижня король і королева Нідерландів провели кілька днів з візитом у Південній Африці.

В один із днів Її Величність королева Максима була присутня на зустрічі з нідерландською громадою в Кейптауні. На зустріч дружина короля прибула в яскравій червоній сукні з квітковим принтом і пишною спідницею, підібравши до вбрання червоні туфлі-човники з прозорими вставками, клатч і хустку.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Її біляве волосся було розпущене, у вухах виблискували сережки з діамантами, а на грудях пришпилена брошка у вигляді бабки. Також Максима одягла каблучку з діамантом та кілька браслетів, зробила макіяж очей і трохи блиском підкреслила губи. Манікюр у Максими також був червоного кольору.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Під час цієї поїздки до Південної Африки королівська особа продемонструвала кілька образів. І всі вони були яскраві та варті уваги.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима / Фото: Getty Images

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