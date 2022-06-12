У яскравій сукні та з клатчем-"вишиванкою": герцогиня Камілла на прийомі в Букінгемському палаці

Герцогиня Корнуольська Камілла разом із принцом Чарльзом відвідала прийом у Букінгемському палаці.
Захід відбувся кілька днів тому, Каміллу зазнімкували фотографи, коли вона розмовляла з гостями, зокрема з телеведучою Даян Луїз Джордан та баронесою Дорін Лоуренс, а також з англійським гравцем у регбі Маро Ітойє.
Прийом у Букінгемському палаці було організовано на честь діаспори Співдружності Сполученого Королівства перед зустріччю глав урядів Співдружності у Руанді.
Герцогиня Корнуольська мала чудовий вигляд у біло-червоній сукні з рукавом три чверті та своїх улюблених двоколірних туфлях від Chanel із круглими носами та на не високих підборах. У вухах у герцогині були золоті сережки-висячки, на пальці кілька каблучок, а в руках Каміла тримала клатч із вишивкою, він ідеально гармоніював із кольором її сукні.
Раніше цього тижня Чарльз та Камілла відвідали Royal Cornwall Show – сільськогосподарську виставку Корнуолла, яка проводиться щорічно на початку червня у місті Вейдбріджі на півночі графства Корнуолл.
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