У яскравій сукні та з усією своєю родиною: кронпринцеса Швеції Вікторія відсвяткувала день народження

14 липня кронпринцеса Швеції Вікторія відсвяткувала свій 47-й день народження. Цей захід вона та її сім'я традиційно святкують у палаці Солліден та замку Борггольм на острові Еланд, де протягом кількох днів проводяться заходи на її честь, відомі як "Дні Вікторії".

Привітати Вікторію прийшла вся її велика родина: король Карл Густав, королева Сільвія, принц Даніель, принцеса Естель, принц Оскар, принц Карл Філіп, принцеса Софія, принц Александр, принц Габріель, принц Джуліан, принцеса Мадлен, Кріс О'Ніл, принцеса Леонора, принц Ніколас і принцеса Адрієнна.

Радісними знімками сім'я поділилася у Instagram. Вікторія для свята цього року одягла сукню від SALONI з квітковим принтом та блакитними смужками, яку носила з босоніжками та прикрасами.

Під час цього святкування, за традицією, кронпринцеса також вручила стипендію Victoria Scholarship 2024. Цього року стипендіаткою стала шведська волейболістка Ізабель Гаак.

Також нещодавно свій день народження святкувала молодша сестра Вікторії – принцеса Швеції Мадлен. 10 червня їй виповнилося 42 роки. З цього приводу королівська родина поділилася новим фото принцеси, на якому вона була зазнімкована з чоловіком та своїми трьома дітьми.

Читайте також:

Як змінювалася зовнішність шведської кронпринцеси Вікторії (14 фото)