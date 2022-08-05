У яскравій сукні з декольте у формі серця: королева Летиція влаштувала прийом у їхній літній резиденції

Літні канікули іспанської королівської родини у Пальма-де-Майорці тривають.
Учора, 4 серпня, королева Летиція влаштувала у палаці Марівент, він же Палац Саридакіса — літня резиденція іспанської королівської родини, що діє, урочисту вечерю для влади.
Цього вечора Її Величність одягла яскраву максісукню з відкритими плечима та декольте у формі серця від Charo Ruiz Ibiza, до якого підібрала еспадрильї на платформі в тон. Волосся королева зібрала в низький пучок, зробила вечірній макіяж та одягла золоті сережки цікавої форми.
Король був одягнений у синій класичний костюм, під яким була біла сорочка у тонку смужку та строката краватка. Нещодавно під час відпустки Філіп VI взяв участь у вітрильних змаганнях, це одне з найулюбленіших занять монарха під час літніх канікул.
Також на вечері була присутня мати короля – королева Софія. Вона була одягнена в строкату блузку прямого крою та вільні штани у поєднанні з еспадрильями. Образ свій королева доповнила також декількома прикрасами на шиї, браслетами, золотим годинником та каблучками.
Читайте також: