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У яскравій сукні з декольте у формі серця: королева Летиція влаштувала прийом у їхній літній резиденції

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У яскравій сукні з декольте у формі серця: королева Летиція влаштувала прийом у їхній літній резиденції

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Літні канікули іспанської королівської родини у Пальма-де-Майорці тривають.

Учора, 4 серпня, королева Летиція влаштувала у палаці Марівент, він же Палац Саридакіса — літня резиденція іспанської королівської родини, що діє, урочисту вечерю для влади.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Цього вечора Її Величність одягла яскраву максісукню з відкритими плечима та декольте у формі серця від Charo Ruiz Ibiza, до якого підібрала еспадрильї на платформі в тон. Волосся королева зібрала в низький пучок, зробила вечірній макіяж та одягла золоті сережки цікавої форми.

Король був одягнений у синій класичний костюм, під яким була біла сорочка у тонку смужку та строката краватка. Нещодавно під час відпустки Філіп VI взяв участь у вітрильних змаганнях, це одне з найулюбленіших занять монарха під час літніх канікул.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Також на вечері була присутня мати короля – королева Софія. Вона була одягнена в строкату блузку прямого крою та вільні штани у поєднанні з еспадрильями. Образ свій королева доповнила також декількома прикрасами на шиї, браслетами, золотим годинником та каблучками.

Король Філіп VI, королева Летиція та королева Софія / © Getty Images
Король Філіп VI, королева Летиція та королева Софія / Фото: Getty Images

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