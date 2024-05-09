У яскравій сукні з квітами та у перлинному кольє: принцеса Анна відвідала садову вечірку

Королівська принцеса Анна обрала яскравий аутфіт для появи на першій садовій вечірці в Букінгемському палаці.

Royal Garden Party – це щорічний літній захід членів британської королівської родини, який крім принцеси Анни також відвідали король Чарльз та королева Камілла, герцог та герцогиня Единбурзькі, а також герцог та герцогиня Глостерські.

Принцеса Анна, принц Едвард та герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

73-річна принцеса Анна одягла синю сукню в квітковий принт, підібравши до неї короткий жакет кобальтового кольору та капелюх з широкими полями, прикрашений пір'ям. Також принцеса одягла перлинні сережки-висячки, кольє із перлів на шию та брошку прикріпила на жакет. Взута вона була в туфлі на підборах, до тону яким підібрала сумку і одягла сині рукавички.

Зачіска у королівської принцеси була її фірмова, якій Анна не зраджує вже багато років, а на губи вона нанесла яскраву помаду.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Гарний і ніжний образ обрала для виходу герцогиня Единбурзька Софі. Вона прибула на вечірку в рожевій сукні Suzannah London і крислатому капелюсі.

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