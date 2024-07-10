У яскравій сукні з перфорацією: принцеса Беатріс сходила з чоловіком на Вімблдон

Принцеса потрапила під приціл фотографів.
У Великій Британії триває щорічний тенісний чемпіонат Вімблдон і на дев'ятий день заходу його відвідала онучка покійної королеви Єлизавети II — 35-річна принцеса Беатріс.
Вона з'явилася у королівській ложі разом зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці. Пара з великою цікавістю спостерігала за турніром та спілкувалася з іншими гостями.
На Беатріс того дня була дуже яскрава сукня-сорочка з поясом від бренду Monique Lhuillier. Вбрання було зі строкатим забарвленням різних відтінків, а також мало перфорацію по всій довжині. Поєднала принцеса його з милим плетеним клатчем від бренду Roger Vivier та прикрасами від брендів G. Collins & Sons та Sydney Evan. Також у руці вона несла сірий палантин. Волосся Беатріс зібрала в "мальвінку" і зробила лаконічний макіяж.
З чоловіком принцеса не часто з'являється на світських заходах, але кінні перегони та теніс він також любить відвідувати. Наприклад, минулого місяця пару помітили на кінних перегонах в Аскоті. Беатріс за традицією цього заходу з'явилася у капелюшку.
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