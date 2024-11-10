У яскравій сукні з принтом: королева Максима відвідала робочий захід

Максима як спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань фінансового оздоровлення (UNSGSA), зустрілася з прем'єр-міністром Сінгапуру Лоуренсом Вонгом у президентському палаці Істану в Сінгапурі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева з'явилася на зустрічі у яскравій сукні з принтом та тонким поясом на талії від Maison Natan, взула замшеві туфлі до тону Gianvito Rossi та доповнила образ гарним кольє та сережками з цього ж комплекту. У Максими було розпущене волосся, на обличчі макіяж, вона як завжди перебувала у чудовому настрої.

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Королівський палац також поділився іншими фотографіями із заходу в Instagram.

Нагадаємо, раніше цього тижня королева Максима зустрічалася з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом у президентському палаці Істану у Сінгапурі. Вона обрала для виходу гарне твідове вбрання, але забула освіжити манікюр.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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