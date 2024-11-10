У яскравій сукні з принтом: королева Максима відвідала робочий захід

Королева Нідерландів провела ще одну робочу зустріч, на яку приїхала в яскравому образі.
Максима як спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань фінансового оздоровлення (UNSGSA), зустрілася з прем'єр-міністром Сінгапуру Лоуренсом Вонгом у президентському палаці Істану в Сінгапурі.
Королева з'явилася на зустрічі у яскравій сукні з принтом та тонким поясом на талії від Maison Natan, взула замшеві туфлі до тону Gianvito Rossi та доповнила образ гарним кольє та сережками з цього ж комплекту. У Максими було розпущене волосся, на обличчі макіяж, вона як завжди перебувала у чудовому настрої.
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Королівський палац також поділився іншими фотографіями із заходу в Instagram.
Нагадаємо, раніше цього тижня королева Максима зустрічалася з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом у президентському палаці Істану у Сінгапурі. Вона обрала для виходу гарне твідове вбрання, але забула освіжити манікюр.
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