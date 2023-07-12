Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У яскравій сукні з V-подібним декольте: леді Амелія Віндзор на прем'єрі в Лондоні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
558
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У яскравій сукні з V-подібним декольте: леді Амелія Віндзор на прем'єрі в Лондоні

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Леді Амелія Віндзор з'явилася у світському суспільстві у яскравому аутфіті.

Дівчина була присутня на показі нового серіалу Paramount+ "Спецназ: Левиця" із Зої Салдана в головній ролі, показ відбувся у лондонській галереї Тейт.

На захід Амелія Віндзор приїхала у яскравій максісукні з V-подібним декольте у рожево-жовтогарячих відтінках з поясом на талії. Образ 27-річна красуня доповнила замшевими ляпанцями на платформі, двома золотими браслетами-ланцюгами на зап'ясті, таким самим кольє на шиї та численними золотими кільцями на пальцях.

Амелія, яку називають найкрасивішою королівською особою, розпустила довге біляве волосся і зробила легкий макіяж, акцентувавши увагу на своїй природній красі. Дівчина завжди використовує мінімальну кількість косметики на обличчі.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images
Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Шпигунський трилер дебютує на потоковій платформі 23 липня. У ньому Зої Салдан бере на себе роль шпигунки, виконуючи ризиковану операцію для ЦРУ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
558
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація