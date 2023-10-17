У яскравій толстовці та з червоним манікюром: як принцеса Діана ходила на спорт

Принцеса Діана завжди була мішенню для папараці.

Принцесу Уельську страшенно стомлювала така увага фотографів до її персони. Але інтерес публіки ніколи не вщухав, тож за нею продовжували полювання буквально щодня.

Це фото було зроблено цього дня, 17 жовтня 1994 року, принцеса виходить із лондонського оздоровчого клубу, де вона відвідувала тренування.

На Діані толстовка у принт американського прапора та з маленьким Міккі Маусом посередині, у вухах золоті сережки, а нігті нафарбовані червоним лаком. Не секрет, що принцеса Уельська дуже любила порушувати королівські правила і попри все продовжувала фарбувати нігті яскравими відтінками лаків. Червоний був одним із її улюблених.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Її невістка – принцеса Уельська Кетрін – лише раз зробила такий яскравий манікюр, проте полюбляє все ж таки носити більш пастельні тони.

Читайте також: