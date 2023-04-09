У яскраво-рожевій сукні та в капелюсі з квіткою: онука королеви Єлизавети II захопила аутфітом на службі

Дочка принцеси Анни – Зара та її чоловік Майкл Тіндалл разом із двома старшими дітьми відвідали великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку у Віндзорі.

41-річна Зара мала бездоганний вигляд в яскраво-рожевій сукні, з круглою горловиною і декорованій маленькими ґудзиками від Jane Atelier, а до неї підібрала світлий клатч Strathberry зі шкіри крокодила і кремові туфлі-човники із замші на підборах від Emmy London та капелюх-таблетку в тон з квіткою.

Зара і Майк Тіндалли з дітьми / Фото: Associated Press

Зара зробила легкий макіяж, зібрала волосся в зачіску і одягла золоті сережки-кільця. Вона вела за руку молодшу доньку Лену, коли її чоловік Майк одягнений у синій класичний костюм, світлу сорочку та синю краватку в цятку вів старшу дочку Мію.

Сина Лукаса, якому у березні виповнилося два роки, пара вирішила на захід не брати, бо він ще дуже малий.

Зара і Майк Тіндалли з дітьми / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нас захопила своїм образом принцеса Уельська, яка, як і королева Камілла, обрала синє вбрання для святкової служби.

Принц і принцеса Уельські з дітьми на великодній службі / Фото: Associated Press

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