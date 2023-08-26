У яскраво-рожевому вбранні та веселому капелюсі: 83-річна королева Маргрете II відвідала відкриття нового музею

У п'ятницю, 25 серпня, королева Данії відвідала відкриття нового Музею датського журнального малюнка у Den Gamle By у місті Орхусі.

На заході Її Величність Маргрете II з'явилася в яскравому та пошитому на замовлення костюмі модного рожевого кольору, просто як у ляльки Барбі. Образ складався з двобортного приталеного жакета, спідниці нижче колін зі складками та блузи у квіти.

Маргрете II / Фото: Getty Images

Також Маргрете одягла яскравий капелюх із широкими крисами, який прикрашали невеликі квіти та стрічка з такої самої тканини, як і її блуза. Королева нафарбувала губи рожевою помадою, зробила червоний манікюр і одягла улюблені сережки-квіти.

Жакет 83-річної монаршої особи прикрашала лаконічна брошка, а ось взула вона улюблені зручні чорні туфлі.

Маргрете II / Фото: Getty Images

Але це не перша поява королеви в рожевому вбранні за серпень. Раніше вона вийшла у світ у ніжному-рожевому вбранні та кокетливому капелюсі, які доповнила білою сумкою.

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