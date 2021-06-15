У яскраво-жовтій сукні і з красивим макіяжем: королева Єлизавета провела аудієнцію

95-річна королева мала дуже милий вигляд у своєму вбранні.

15 червня королева Єлизавета II провела особисту аудієнцію з прем'єр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном. Зустріч відбулася в Дубовій кімнаті Віндзорського замку.

Королева Єлизавета II і прем'єр-міністр Австралії / Getty Images

Її Величність вибрала для зустрічі яскраво-жовту сукню з квітковим малюнком, яку доповнила макіяжем з яскравою помадою на губах, парними туфлями і перловими прикрасами, в яких останнім часом постійно з'являється. Також її сукню прикрашала велика діамантова брошка.

Королева Єлизавета II і прем'єр-міністр Австралії / Getty Images

Цей тиждень у британського монарха був дуже насиченим і не простим. Спочатку вона і близькі члени її сім'ї зустрілися з лідерами G7, а потім Єлизавета II була присутня на своєму офіційному дні народження і провела аудієнцію з президентом і першою леді США.

Королева Єлизавета II, Джо і Джилл Байден / Associated Press

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Королева Єлизавета II в жовтих вбраннях (27 фото)

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