У яскраво-жовтому костюмі і нюдових човниках: стильна королева Матильда приїхала до школи

Бельгійська королева Матильда відвідала перший світський захід в новому сезоні.

Її Величність прибула сьогодні до початкової школи KAZ Koninklijk Atheneum Zottegem в Зоттегемі і поспілкувалася з дітьми.

Ця "Школа майбутнього" реалізує оновлений освітній підхід, який замінює традиційні класи системою спільного навчання, яка дозволяє індивідуально контролювати і підтримувати кожного учня.

Королева Матильда / Getty Images

Під час зустрічі королеві був представлений футуристичний концепт. Особлива увага також приділяється психічному благополуччю вчителів і учнів, що так актуально під час пандемії. Також Матильда відвідала навчальні приміщення початкової школи, бібліотеки, а потім класи тих, хто перший рік навчається в середній школі і завершила екскурсію зустріччю з учнями підготовчих класів.

Королева Матильда / Getty Images

Королева Матильда приємно здивувала, з'явившись на публіці в яскраво-жовтому штанному костюмі, який доповнила нюдовими туфлями-човниками на підборах і маскою в тон взуття. Укладання в новому сезоні у королеви не змінилося, як і те, що Матильда не нехтує правилами і продовжує носити маску. Її Величність взяла з собою маленький бежевий клатч, одягла сережки-підвіски і зробила легкий денний макіяж.

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