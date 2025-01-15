У яскравому, але м'ятому костюмі: королева Максима відвідала робочий захід

Королева Нідерландів вже повернулася до виконання своїх королівських обов'язків після нетривалої зимової відпустки.
Королева Максима вчора, 14 січня, взяла участь у громадському мистецькому проэкті "Thuis in Den Haag".
На захід, що відбувся у Гаазі, королева Максима приїхала у бузковій блузці та штанях, підібраних до тону, які трохи пом'ялися. У неї було розпущене біляве волосся, а на обличчі був виразний макіяж очей. Максима зробила манікюр у світлому відтінку і доповнила образ кількома каблучками, зокрема й заручальною, а також годинником на зап'ясті на чорному шкіряному ремінці та кількома золотими браслетами.
Нагадаємо, нещодавно король та королева Нідерландів провели новорічний прийом для дипломатичного корпусу в Амстердамі.
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