У яскравому аутфіті і з новою зачіскою: принцеса Євгенія з чоловіком Джеком відвідала вечірку

У яскравому аутфіті і з новою зачіскою: принцеса Євгенія з чоловіком Джеком відвідала вечірку

Вперше за довгий час літніх канікул світський захід разом відвідали принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк.

3 вересня королівська пара приїхала на шоу Horan & Rose: Modest! Найл Горан і Джастін Роуз об'єднали світ музики і спорту в The Grove, представивши вечір розваг для збору грошей для The Black Heart Foundation в Уотфорд.

Принцеса Йоркська, як відомо, завжди підтримує різні благодійні ініціативи, тому в цей вечір знайшла вільну годину, щоб бути присутньою.

31-річна Євгенія мала розкішний вигляд. Вона була в чорній максісукні з торочками на подолі і яскравому червоному пальті зверху, взула шкіряні туфлі-човники на невисоких підборах і в руках тримала маленьку сумку чорного кольору. У Євгенії нова стрижка і, здається, навіть новий відтінок волосся. Макіяж на її обличчі був максимально природним і підкреслював красу принцеси.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / Getty Images

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Джек був одягнений в костюм і білу сорочку і виблискував своєю усмішкою перед камерами. Це вперше пара з'явилася разом на публічному заході після того, як у серпні Бруксбенка заскочили папараці на яхті під час відпочинку в Італії в компанії напівоголених жінок. Після цього випадку на сторону Джека стала його свекруха Сара Фергюсон, заявивши, що у неї зять про якого багато хто тільки може мріяти, а фотографії, що облетіли всі таблоїди, рівним рахунком нічого не означають.

Нещодавно, нагадаємо, пара повернулася з відпочинку в Балморалі, в Шотландії, де вони відвідували бабусю Євгенії — королеву Єлизавету II.

Стильні виходи принцеси Євгенії (12 фото)

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