У яскравому аутфіті та з ефектними аксесуарами: королева Максима на заході

У яскравому аутфіті та з ефектними аксесуарами: королева Максима на заході

50-річна королева Нідерландів потішила публіку новим виходом.

Сьогодні, Її Величність королева Максима відвідала святкування 50-річчя фонду Fonds Kwadraat в музеї Stedelijk в Амстердамі. На заході планується зустріч художників, а також професіоналів зі світу мистецтва.

Дружина короля Віллема-Олександра приїхала, як завжди, в розкішному образі. На ній було синьо-біле вбрання: блузка з довгими рукавами і біла спідниця з багатошаровою квітковою аплікацією різних кольорів і розмірів. Яскравий лук Максима доповнила червоним головним убором, червоним плетеним клатчем-конвертом і шкіряними рукавичками теж червоного кольору. А також підібрала шкіряні туфлі-човники на підборах.

Королева Максима / Getty Images

Кожен образ королеви завжди доповнює безліч красивих прикрас. Цього разу на Максимі був золотий браслет з різнокольоровими каменями, сережки овальної форми у вухах, також вона зробила світлий манікюр і ледь помітний макіяж. А зморшки на її обличчі лише підкреслювали, що королева Нідерландів не робить ін'єкцій краси і хоче мати максимально природний вигляд.

Королева Максима / Getty Images

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