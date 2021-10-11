У яскравому аутфіті зі сміливим вирізом на спині: королева Максима сходила на виставку

Королева Нідерландів Максима в черговому яскравому аутфіті приїхала на світський захід.
Її Величність відвідала днями відкриття виставки Viva La Frida — мистецтво мексиканської художниці Фріди Кало в музеї Дрентс в Ассені.
На публіку дружина монарха вийшла в рожевій обтислій блузі з рукавами три чверті і сміливим вирізом на спині, і об'ємній білій спідниці з принтом великих квітів. Її аутфіт доповнювали рожеві туфлі-човники з прозорими вставками і на підборах, маленький білий клатч і рожеві рукавички, які Максима тримала в руках. На одному зап'ясті Максими була фіксуюча пов'язка, її королева носить вже не перший тиждень через травму. А на іншому був годинник на чорному ремінці і золотий браслет з каменями і ще один дорогоцінний браслет.
Королева Максима доповнила образ синіми і рожевими квітами у волоссі, зробила насичений макіяж і одягла бузкові сережки у вигляді пелюстків. Та мала, як завжди, приголомшливий вигляд.
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