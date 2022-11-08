У яскравому блейзері та молочній сукні: Джилл Байден із чоловіком на передвиборчому заході

Перша леді вирішила повторити свій улюблений образ.
У вівторок, 8 листопада, американці обирають наступний склад Конгресу — 435 членів Палати представників та 35 сенаторів. Це проміжні вибори, які у США відбуваються кожні два роки.
За день до старту нинішній президент країни Джо Байден та його дружина перша леді Джилл відвідали передвиборчий захід кандидата в губернатори від Демократичної партії Меріленда Веса Мура.
Перед камерами перша леді з'явилася в образі, який ми на ній вже неодноразово бачили — молочній сукні до колін від бренду Akris, яку вона поєднала з яскраво-рожевим блейзером із квітковою підкладкою від L'agence.
Лук Джилл Байден доповнила туфлями на високих підборах, перлинними намистом та сережками. Також вона зробила макіяж, зачіску й одягла на руку золотий годинник від Cartier.
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