У яскравому блейзері та молочній сукні: Джилл Байден із чоловіком на передвиборчому заході

У вівторок, 8 листопада, американці обирають наступний склад Конгресу — 435 членів Палати представників та 35 сенаторів. Це проміжні вибори, які у США відбуваються кожні два роки.

За день до старту нинішній президент країни Джо Байден та його дружина перша леді Джилл відвідали передвиборчий захід кандидата в губернатори від Демократичної партії Меріленда Веса Мура.

Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Перед камерами перша леді з'явилася в образі, який ми на ній вже неодноразово бачили — молочній сукні до колін від бренду Akris, яку вона поєднала з яскраво-рожевим блейзером із квітковою підкладкою від L'agence.

Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Лук Джилл Байден доповнила туфлями на високих підборах, перлинними намистом та сережками. Також вона зробила макіяж, зачіску й одягла на руку золотий годинник від Cartier.

Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

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