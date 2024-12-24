У яскравому червоному костюмі: кронпринцеса Вікторія вийшла у світ з родиною

Кронпринцеса Швеції Вікторія з чоловіком кронпринцем Даніелем та дітьми вітали офіцерів та солдатів Верховної гвардії з Різдвом.

Вікторія приїхала на захід у червоному спідничному костюмі, що складався з короткого жакета з тонким чорним поясом та максіспідниці, доповнивши образ чорними грубими черевиками на шнурівці.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса зібрала волосся у хвіст, одягла сережки-висячки і зробила легкий нейтральний макіяж.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

"Особливе вітання з Різдвом усім шведам, хто працює у вихідні!

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

Сьогодні вранці кронпринцеса та її родина відвідали крило найвищої варти Королівського палацу. Палац у Стокгольмі вітає офіцерів та солдатів Верховної гвардії з Різдвом", — йдеться у підписі до знімків, авторства Йонаса Екстремера.

Кронпринц Даніель, принцеса Естель та принц Оскар / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

А король Карл XVI Густав та королева Сільвія поділилися сімейним фото та привітали підданих з Різдвом.

Король Карл XVI Густав та королева Сільвія / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

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