В яскравому джемпері-поло та спідниці-олівці: прессекретарка Байдена продемонструвала обновку на роботі

Карін Жан-П’єр любить створювати свої ділові луки з яскравими айтемами.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні. Там вона продемонструвала осінню обновку.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін постала перед журналістами в червоно-білому джемпері-поло з короткими рукавами і срібними ґудзиками. Верх вона скомбінувала з чорною спідницею-олівцем і чорними туфлями на шпильках.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

У Жан-П’єр, як завжди, було об'ємне укладання з локонами, макіяж із персиково-чорними тінями і рожевою помадою, золоті сережки-кільця у вухах та браслети на зап'ясті.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у кремовому приталеному жакеті, з-під якого визирала світло-блакитна сорочка з білим коміром, і у світло-блакитній пом'ятій спідниці.

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