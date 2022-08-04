У яскравому костюмі і перлинних прикрасах: Ненсі Пелосі приїхала до Південної Кореї

Ненсі Пелосі відвідала Сеул у межах свого азійського турне.
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі з робочим візитом приїхала до Південної Кореї. Вона зустрілася зі спікером Національної асамблеї Південної Кореї Кім Джин Пьо, з яким вони провели спільну пресконференцію у Сеулі. Вони обговорили регіональну безпеку, економічне співробітництво та кліматичні проблеми.
Там політикиня постала у фіолетовому костюмі, який складався із приталеного жакета і прямих штанів, і білому топі. Вбрання вона скомбінувала із замшевими туфлями-човниками.
Діловий лук Пелосі доповнила масивними перлинними прикрасами – намистом і сережками. До жакету вона прикріпила значки у вигляді американського і південнокорейського прапорів.
Зачіска з прикореневим об'ємом і макіяж із акцентом на очах завершили образ спікерки.
Нагадаємо, днями до Пелосі була прикута увага всього світу. Всі спостерігали, як вона, попри погрози Китаю, вирушила до Тайваню, щоб показати свою підтримку острова.
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