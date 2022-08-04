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У яскравому костюмі і перлинних прикрасах: Ненсі Пелосі приїхала до Південної Кореї

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У яскравому костюмі і перлинних прикрасах: Ненсі Пелосі приїхала до Південної Кореї

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Ненсі Пелосі відвідала Сеул у межах свого азійського турне.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі з робочим візитом приїхала до Південної Кореї. Вона зустрілася зі спікером Національної асамблеї Південної Кореї Кім Джин Пьо, з яким вони провели спільну пресконференцію у Сеулі. Вони обговорили регіональну безпеку, економічне співробітництво та кліматичні проблеми.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press
Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Там політикиня постала у фіолетовому костюмі, який складався із приталеного жакета і прямих штанів, і білому топі. Вбрання вона скомбінувала із замшевими туфлями-човниками.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Діловий лук Пелосі доповнила масивними перлинними прикрасами – намистом і сережками. До жакету вона прикріпила значки у вигляді американського і південнокорейського прапорів.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Зачіска з прикореневим об'ємом і макіяж із акцентом на очах завершили образ спікерки.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями до Пелосі була прикута увага всього світу. Всі спостерігали, як вона, попри погрози Китаю, вирушила до Тайваню, щоб показати свою підтримку острова.

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