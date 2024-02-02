У яскравому костюмі та на підборах: королева Максима приїхала сортувати сміття

Королева Максима цього тижня дуже багато працює.

Вчора, 1 лютого, Її Величність відвідала компанію з переробки відходів Renewi, щоб більше дізнатися про їхню нову стійку та оборотну переробку відходів в Ейндговені.

Королева навіть сама взяла участь у процесі сортування сміття. Для цього їй довелося перевзутися в кросівки та одягти рукавички, каску та фартух.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На зустріч Максима приїхала в штанному костюмі Maison Natan з поясом, що підкреслює талію, в нюдових чоботях на підборах Gianvito Rossi, а образ вона доповнила великими сережками з кольоровим камінням і перлами та легким денним макіяжем. Волосся Максими було розпущене і розвивалося на вітрі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Минулого її виходу, коли королева відвідала лінію підтримки в Kindertelefoon у Неймегені, була така вітряна погода, що зіпсувала укладання Максимі.

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