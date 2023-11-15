У яскравому костюмі та сережках свекрухи: принцеса Кейт виступила на симпозіумі

У принцеси Уельської сьогодні важливий день. Вона відвідала національний симпозіум Shaping Us у Музеї дизайну у Лондоні.

Симпозіум, організований принцесою Уельською та Центром раннього дитинства Королівського фонду, об'єднує лідерів та фахівців для розгляду ключових основних навичок раннього дитинства, які можуть призвести до здорового дорослого життя.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

На заході Кетрін виступила з програмною промовою перед фахівцями та експертами з усього світу, що зібралися, і представила результати роботи Центру раннього дитинства її Королівського фонду.

"Настав час зрозуміти, що побудова здоровішого світу означає створення основ, які підтримують наших дітей — все, від систем, що регулюють догляд за дітьми в ранньому віці, до нашого ставлення до тих, хто виховує наступне покоління, та підтримки, яку вони отримують", — сказала Кейт під час своєї промови, пише People. "Бо якщо ми зможемо створити суспільство, яке бачитиме дитину в кожному дорослому – і дорослого у кожній дитині – ми, нарешті, почнемо змінювати його на краще", — вважає принцеса Уельська.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Кетрін сьогодні з'явилася на публіці у двобортному жакеті та прямих штанях фіолетового кольору з колекції осінь-зима 2021 від Emilia Wickstead та взула темно-сині замшеві туфлі на підборах Gianvito Rossi. Також на ній були сережки принцеси Діани з сапфірами та діамантами, волосся розпущене та красиво укладене легкими хвилями, а на обличчі натуральний денний макіяж.

Вчора, нагадаємо, Кейт та її чоловік принц Вільям відвідали приватну вечерю на честь 75-річного ювілею короля Чарльза у Кларенс-гаусі.

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