У яскравому костюмі та сережках свекрухи: принцеса Кейт виступила на симпозіумі

У принцеси Уельської сьогодні важливий день. Вона відвідала національний симпозіум Shaping Us у Музеї дизайну у Лондоні.
Симпозіум, організований принцесою Уельською та Центром раннього дитинства Королівського фонду, об'єднує лідерів та фахівців для розгляду ключових основних навичок раннього дитинства, які можуть призвести до здорового дорослого життя.
На заході Кетрін виступила з програмною промовою перед фахівцями та експертами з усього світу, що зібралися, і представила результати роботи Центру раннього дитинства її Королівського фонду.
"Настав час зрозуміти, що побудова здоровішого світу означає створення основ, які підтримують наших дітей — все, від систем, що регулюють догляд за дітьми в ранньому віці, до нашого ставлення до тих, хто виховує наступне покоління, та підтримки, яку вони отримують", — сказала Кейт під час своєї промови, пише People. "Бо якщо ми зможемо створити суспільство, яке бачитиме дитину в кожному дорослому – і дорослого у кожній дитині – ми, нарешті, почнемо змінювати його на краще", — вважає принцеса Уельська.
Кетрін сьогодні з'явилася на публіці у двобортному жакеті та прямих штанях фіолетового кольору з колекції осінь-зима 2021 від Emilia Wickstead та взула темно-сині замшеві туфлі на підборах Gianvito Rossi. Також на ній були сережки принцеси Діани з сапфірами та діамантами, волосся розпущене та красиво укладене легкими хвилями, а на обличчі натуральний денний макіяж.
Вчора, нагадаємо, Кейт та її чоловік принц Вільям відвідали приватну вечерю на честь 75-річного ювілею короля Чарльза у Кларенс-гаусі.
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