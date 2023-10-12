У яскравому костюмі та з квіткою на грудях: принцеса Олена на церемонії в Мадриді

Днями старша дочка короля Іспанії Хуана Карлоса I та королеви Софії – інфанта Олена – супроводжувала матір на публічному заході у Мадриді.

А потім була присутня на іншій церемонії, де вручила нагороду "Золоте вухо 2023" іспанському тореадору Пако Уренья.

52-річна інфанта була у насичено-синьому штанному костюмі, до якого підібрала балетки з лакованими носами та взяла коричневу велику сумку. На грудях у Олени була пришпилена величезна квітка.

Також вона доповнила аутфіт сережками-кліпсами, кількома підвісками на шиї, лаконічною зачіскою та макіяжем на обличчі.

Принцеса Олена / Фото: Getty Images

Днем раніше її 84-річна мати королева Софія відвідала світську церемонію у білому костюмі та з брошкою-метеликом на грудях.

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