У яскравому костюмі та з особливою брошкою: новий образ 81-річної спікерки Палати представників США

У яскравому костюмі та з особливою брошкою: новий образ 81-річної спікерки Палати представників США

Відома політикиня вміє дивувати стильними образами гарних відтінків.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі дуже любить одягати на роботу яскраве вбрання, туфлі на високих підборах та великі прикраси, тому вчорашня її поява перед журналістами не стала винятком.

Політикиня одягла в Капітолій яскравий штанний костюм класичного крою, який поєднала з білою однотонною футболкою та туфлями-човниками ніжно-рожевого відтінку.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Ненсі Пелосі / Associated Press

Доповнили образ Пелосі великі золоті сережки у вухах, перстень на пальці та легкий макіяж із нюдовою помадою.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Також варто відзначити і дуже символічну брошку з прапором США на лацкані жакету пані Пелосі. Річ у тім, що на прикрасі було написано One Country, One Destiny (Одна країна, одна доля) і вперше цей слоган був використаний президентом Авраамом Лінкольном, він одягнув на свою інавгурацію зшите на індивідуальне замовлення пальто, на підкладці якого був вишитий орел з цими чотирма словами.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Брошка Ненсі Пелосі / Associated Press

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