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У яскравому костюмі та з прапором України на грудях: 82-річна Ненсі Пелосі на відкритті статуї

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У яскравому костюмі та з прапором України на грудях: 82-річна Ненсі Пелосі на відкритті статуї

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Політикиня обрала на захід вбрання в улюбленому яскравому відтінку.

Спікерка палати представників США Ненсі Пелосі відвідала 27 липня церемонію відкриття статуї Амелії Ергарт у Скульптурному залі Капітолію. Ергарт — перша жінка-пілот, яка перелетіла Атлантичний океан.

Амелія Ергарт / © Associated Press
Амелія Ергарт / Фото: Associated Press

Вона була нагороджена Хрестом Льотних Заслуг та є авторкою кількох книжок-бестселерів про свої польоти. У 39-річному віці ця жінка під час спроби здійснити кругосвітній політ зникла безвісти у центральній частині Тихого океану в районі острова Гауленд. Загадка її зникнення досі не розкрита.

Амелія Ергарт / © Associated Press
Амелія Ергарт / Фото: Associated Press

На захід Пелосі одягла яскравий фіолетовий штанний костюм, який поєднала з білою футболкою, білим намистом та сережками, а також значком у вигляді об'єднаних прапорів України та США.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press
Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Доповнили образ спікерки палати представників елегантне укладання та макіяж.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

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