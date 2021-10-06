У яскравому костюмі з ефектною брошкою: королева Максима продемонструвала новий осінній аутфіт

Сьогодні королева Нідерландів потішила підданих своїм новим виходом у світ.
Її Величність королева Максима була присутня на святкуванні річниці Угоди про музичну освіту в Консерваторії Утрехти, куди приїхала, як завжди, в дуже привабливому аутфіті.
На ній був яскравий штанний костюм в принт пепіта, на жакеті був пояс, що підкреслював талію королеви, а широкі штани були зі стрілками. Цього разу вони практично не пом'ялися, коли Її Величність їхала в автомобілі.
До вбрання Максима підібрала також велику бежеву брошку у вигляді квітки, яку пришпилила зверху на жакеті, також одягла великі сережки-кліпси, в руці тримала замшевий коричневий клатч і підібрала до вбрання коричневе взуття.
Макіяж королеви Максими був дуже ніжний, з рожевим блиском на губах, а волосся вона зібрала в низький хвіст. Максима одягла годинник з чорним ремінцем і кілька золотих браслетів, зокрема і свій улюблений з кольоровими каменями.
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