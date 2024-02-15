У яскравому луку та різному взутті: принцеса Олена вийшла на червону доріжку

Принцеса Олена обрала яскравий образ для виходу на публіку. Вона одягла теракотовий подовжений жакет, під нього білий топ і широкі картаті штани, до тону яких підібрала шарф. В руках у Олени був чорно-білий клатч, а взута вона була в туфлю на підборах на одній нозі, а на іншій нозі у принцеси було щось схоже на ляпанці.

Принцеса Олена / Фото: Getty Images

Ймовірно, Олена пошкодила ногу і змушена носити ортез (ортопедичний пристрій для стабілізації суглобів). Тому від підборів їй тимчасово довелося відмовитися.

Принцеса зібрала волосся у хвіст, одягла сережки-висячки, кілька прикрас на шию і брошку, яку пришпилила на жакет. Макіяж на її обличчі був максимально натуральним.

Принцеса Олена / Фото: Getty Images

Тим часом, нагадаємо, король Філіп VI і королева Летиція відвідали Барселону, де відкрили нову будівлю лікарні L'Hospitalet de Llobregat.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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