У яскравому луку та з сім'єю: кронпринцеса Вікторія на святковому заході у палаці

Спадкова принцеса Вікторія, її чоловік кронпринц Даніель та двоє дітей пари – принцеса Естель та принц Оскар – були присутні на заході, який називається "іменини спадкової принцеси", що відбувся у Королівському палаці в Стокгольмі.

46-річна кронпринцеса була одягнена в блакитне пальто Andiata, під яким виднілася шовкова темно-синя блузка і чорні штани зі стрілками, а взута в шкіряні гостроносі чоботи на підборах. Вікторія зібрала волосся у низький пучок, зробила легкий макіяж та одягла лаконічні золоті сережки. На зап'ясті у Її Високості ми помітили пластиковий браслет, а її нігті були нафарбовані червоним лаком.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Її 12-річна дочка принцеса Естель була у пальті кольору вівсянки, з об'ємним шарфом на шиї, чорних штанях-кльош та чорних чоботях. Волосся дівчинка зібрала шпилькою, одягла сережки і в руках тримала букет тюльпанів.

Принц Оскар та його батько кронпринц Даніель були у темно-синіх луках. Батько одягнув пальто та костюм, а син був у синьому пальті, штанях, у синьому шарфі та шапці.

Кронпринцеса Вікторія, кронпринц Даніель з дітьми принцом Оскаром та принцесою Естель / Фото: Getty Images

Нагадаємо, згідно з традицією, певні імена відповідають певним датам, а день спадкової принцеси Вікторії відзначається 12 березня.

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