У яскравому національному вбранні: вагітна королева Бутану прийшла на захід до школи

Попри просторе вбрання, живіт у Її Величності вже добре помітний.

Король Бутану Джігме Кхесар Намг'єл Вангчук, королева Джецун Пема і двоє їхніх дітей — Джигме Намг'єл Вангчук та Джигме Уг'єн Вангчук — відвідали святкування Золотого ювілею школи Лунгтензампа.

На заході також були присутні вчителі та учні, які відвідують цю школу. Для монархів захід був знаковим, оскільки вони обидва є випускниками цієї школи.

Королева зачарувала своїм гарним образом, оскільки на ній була яскрава традиційна сукня. Волосся Джецун Пема розпустила і уклала в елегантну зачіску на один бік.

Король та королева Бутану/фото: instagram.com/queenjetsunpema

Король та королева Бутану/фото: instagram.com/queenjetsunpema

Король та королева Бутану/фото: instagram.com/queenjetsunpema

Король та королева Бутану/фото: instagram.com/queenjetsunpema

Король та королева Бутану/фото: instagram.com/queenjetsunpema

Зараз жінка вагітна третьою дитиною, але стать малюка поки тримається у секреті. За повідомленням палацу, малюк має народитися на початку осені

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