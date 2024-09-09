У яскравому образі: сина кронпринцеси Вікторії заскочили на спортивному заході

8-річний принц Оскар – син кронпринцеси Швеції Вікторії та кронпринца Даніеля відвідав зі своїм батьком День бадьорості духу у Стокгольмі.

Принц Оскар брав активну участь у Дні бадьорості духу у Гагапаркені, а в Instagram шведської королівської родини поділилися відео із заходу.

"Радість руху сьогодні в Гагапаркені! Дякую всім дітям, які брали участь у забігу принца Деніеля або спробували деякі види спорту та заходи, які пропонуються на Дні бадьорості духу цього року", — йдеться у повідомленні.

Принц Оскар / Фото: Getty Images

Юний принц Оскар продемонстрував свої вміння не лише у забігу, а й у грі у настільний теніс. Він був одягнений у червону футболку та червону бейсболку та зосереджений на грі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що його мати кронпринцеса Вікторія знову стала студенткою, вона пішла навчатися, щоб підвищити свої військові знання.

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