У яскравому образі та з особливим браслетом: Гілларі Клінтон сходила на захід у Нью-Йорку

Експерша леді та кандидатка у президенти США 2016 року з'являється на публіці не часто.

У п'ятницю, 8 липня, Гілларі Клінтон помітили в центрі Нью-Йорка, коли вона прямувала до Мангеттен-центру, де проводився захід BroadwayCon.

Політикиня дуже ретельно продумала свій образ, оскільки в ньому було лише два кольори – чорний та жовтий. Зокрема лук складалася з легких штанів, майки та подовженої накидки. Доповнили образ замшеві туфлі на плетеній платформі, сонцезахисні окуляри та прикраси, також виконані з жовтого золота та каміння.

Гілларі Клінтон / Фото: Getty Images

Особливу увагу привернув браслет Гілларі, оскільки на досить великому ланцюжку було кілька медальйонів із зображенням, мабуть, родини політикині.

Браслет Гілларі Клінтон / Фото: Getty Images

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