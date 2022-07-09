У яскравому образі та з особливим браслетом: Гілларі Клінтон сходила на захід у Нью-Йорку

Експерша леді та кандидатка у президенти США 2016 року з'являється на публіці не часто.
У п'ятницю, 8 липня, Гілларі Клінтон помітили в центрі Нью-Йорка, коли вона прямувала до Мангеттен-центру, де проводився захід BroadwayCon.
Політикиня дуже ретельно продумала свій образ, оскільки в ньому було лише два кольори – чорний та жовтий. Зокрема лук складалася з легких штанів, майки та подовженої накидки. Доповнили образ замшеві туфлі на плетеній платформі, сонцезахисні окуляри та прикраси, також виконані з жовтого золота та каміння.
Особливу увагу привернув браслет Гілларі, оскільки на досить великому ланцюжку було кілька медальйонів із зображенням, мабуть, родини політикині.
Читайте також:
- Клінтон проти Левінські: історія найгучнішого секс-скандалу в історії 20 століття
- У діловому образі та з новою зачіскою: образ Хілларі Клінтон для інтерв'ю
- У пальто з принтом "собачий зуб" і з намистами перлів: стильний образ Хілларі Клінтон
- У шкіряному жакеті та блузці з квітковим принтом: Хілларі Клінтон на вечірньому ток-шоу