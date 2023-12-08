У яскравому пальті та шарфі: Джилл Байден відвідала благодійний захід у Білому домі

Перша леді США Джилл Байден відвідала захід "Іграшки для малюків", який відбувся на Південній галявині Білого дому.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Це програма, що здійснюється Резервом морської піхоти США, яка роздає іграшки дітям, батьки яких не можуть дозволити собі купити їм подарунки на Різдво. Програма була заснована 1947 року майором-резервістів Біллом Гендріксом. Перша леді бере участь у заході щорічно.

Одягла Джилл Байден яскраве вбрання, поєднавши довгу сукню кольору фуксії з шарфом у принт.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Також на жінці були сірі чоботи, рукавички і сіра тепла сукня. Волосся перша леді уклала в улюблену зачіску, зробила макіяж, а вуха прикрасила великими сережками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Ймовірно, фуксія – один з улюблених відтінків одягу першої леді, оскільки також у її гардеробі в цьому кольорі є сукня, костюм і теплий шарф, який вона нещодавно гарно стилізувала з чорним пальтом. Першу леді США сфотографували в шарфі, коли вона з чоловіком прямувала до вертольоту.

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