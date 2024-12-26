У яскравому пальті та сірих чоботях: ефектна королева Мері з сім'єю сходила на різдвяну службу

Королева Мері була заскочена з молодшими дітьми – принцесою Ізабеллою та принцом Вінсентом, коли вони залишали святкову службу в соборі.

Королева Мері одягла цього дня морквяне пальто, під яким виднівся трикотажний сірий джемпер або сукня (невідомо), була взута в світло-сірі замшеві чоботи на підборах, а в руках тримала кольоровий клатч. У Мері було розпущене рівне волосся, а на обличчі – легкий макіяж.

Її молодша донька принцеса Жозефіна одягла сіре пальто, поєднуючи його зі щільними чорними колготами та чорним джемпером, а на шиї в неї виднілися дві золоті підвіски. Світле волосся дівчини було розпущене, а на обличчі був доволі виразний макіяж.

Данська королівська родина / Фото: Getty Images

Принц Вінсент одягнув синє пальто, білу сорочку та молочний джемпер, був у штанах і чорних туфлях.

В Instagram данська королівська родина поділилася фотографіями з заходу, який відвідали також і колишня королева Маргрете II, король Фредерік X, його старший син принц Крістіан та старша донька принцеса Ізабелла.

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Нагадаємо, вчора в Сандрінгемі британська королівська родина зібралася на різдвяну службу. Вся увага була прикута до принцеси Уельської Кейт.

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