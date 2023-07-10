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У яскравому плащі та зміїних чоботях: Анна Вінтур на тенісному турнірі в Лондоні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У яскравому плащі та зміїних чоботях: Анна Вінтур на тенісному турнірі в Лондоні

Анна Вінтур / Фото: Getty Images

Головна редакторка американського Vogue стала гостею Вімблдонського тенісного чемпіонату, який весь минулий тиждень проходив у Лондоні.

73-річна британська журналістка приїхала до Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету в контрастному червоному плащі в принт, під яким також була максісукня теж у принт і доповнила образ знаменитість високими чоботями зі зміїної шкіри на підборах.

Анна мала класичну ідеально рівну зачіску і великі чорні окуляри від сонця на обличчі. На шиї у неї виблискувало намисто з кількох ниток кольорового каміння, на плечі висіла маленька сумка, розшита дрібним бісером. Вінтур мала, як завжди, стильний вигляд.

Анна Вінтур / © Getty Images
Анна Вінтур / Фото: Getty Images

Цього ж дня тенісний турнір відвідала британська акторка Емма Коррін. А ось принцеса Уельська не дуже потішила публіку цього року і лише один раз приїхала на Вімблдон.

Принцеса Уельська на Вімблдоні / © Associated Press
Принцеса Уельська на Вімблдоні / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
226
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