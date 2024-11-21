У яскравому штанному костюмі та човниках: вагітна принцеса Софія вийшла у світ

Шведська принцеса Софія продовжує активно працювати.
Учора принцеса відвідала – Unicef Sverige – неурядову організацію у Стокгольмі, де заслухала доповідь про становище дітей у світі 2024 року та про те, який вигляд може мати життя дітей 2050 року та які зусилля необхідно зробити для цього вже зараз.
На заході принцеса Софія з'явилася в червоному штанному костюмі, який їй дуже пасує і взута в гостроносі туфлі на підборах. У неї був червоний манікюр, волосся укладене і легкий макіяж на обличчі.
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Днем раніше принцеса приїжджала до школи Гренб'ю, а ми показували інший її образ під час вагітності.
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