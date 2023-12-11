У яскравому топі та бежевому пальті: королева Максима приїхала до дітей у школу

Королева Нідерландів під час нещодавнього публічного виходу продемонструвала ще один ефектний образ.
Її Величність відвідала Роттердамську початкову школу Де Бавокрінг для участі у програмі "Більше мистецтва та культури у школі та навколишньому середовищі".
На захід королева приїхала в пальті з верблюжої вовни від Max Mara, червоному топі Natan Couture та графітових штанах зі стрілками, а в руках тримала червоний замшевий клатч із пензликами.
У Максими було розпущене волосся, до образу вона підібрала великі сережки, а також зробила макіяж очей, залишивши губи при цьому натурального кольору. Королева люб'язно вітала дітей, котрі зібралися її зустрічати біля школи.
Нагадаємо, також ми показували вам ніжно-рожевий образ королеви Максими, в якому вона сходила на черговий фінансовий захід у Гаазі.
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