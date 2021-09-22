У яскравому вбранні і капелюсі-таблетці: королева Максима і її чоловік відвідали державний захід

У яскравому вбранні і капелюсі-таблетці: королева Максима і її чоловік відвідали державний захід

Королівське подружжя відвідало день відкриття парламенту.

21 вересня король Нідерландів Віллем-Олександр і його дружина королева Максима в супроводі принца Костянтина і принцеси Лаурентін відвідали щорічну подію — День принца в Нідерландах. Цього дня традиційно чинний монарх виступає на спільному засіданні Генеральних штатів Нідерландів, щоб виголосити промову з престолу. У цьому виступі викладені основні положення державної політики на майбутню сесію парламенту. Захід проводився в Гроті Керк в Гаазі.

Для такого офіційного заходу королева Максима вибрала яскраве вбрання, що складалося з кофти морквяного кольору з рукавом три чверті і довгої блакитної спідниці в квітковий принт.

Король Нідерландів Віллем-Олександр і королева Максима / Getty Images

Доповнили вбрання королеви рукавички, клатч і капелюх-таблетка. На обличчі у Її королівської високості був лаконічний макіяж, а зап'ястя прикрашали золоті браслети. Король вибрав для своєї появи костюм трійку, білу сорочку і смугасту краватку.

Королева Максима / Getty Images

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