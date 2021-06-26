У яскравому вбранні і незвичайних сережках: королева Бельгії Матильда вручила особливу премію

Королева продемонструвала на публіці новий образ.

Королева Бельгії Матильда відвідала цікавий захід — церемонію вручення премії, яка названа її ім'ям. Вона особисто вручила нагороду переможцю — організації Debateville, яка займається організацією семінарів з розмовних навичок для молоді. Всього у конкурсі взяло участь 30 проєктів.

Для заходу королева вибрала яскраву плісовану сукню від бренду Natan у відтінку фуксії з квітковим принтом, яку поєднала з замшевими туфлями-човниками і невеликою сумкою з ручкою-ланцюжком. Вбрання вона доповнила браслетом-манжетом, годинником і масивними золотими сережками.

Королева Бельгії Матильда / Getty Images

Волосся королеви було укладене в елегантну зачіску, а на обличчі в неї була атласна маска в тон сукні.

Королева Бельгії Матильда / Getty Images

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