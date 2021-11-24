У яскравому вбранні та без зморшок: ефектна герцогиня Кетрін приїхала до школи

У яскравому вбранні та без зморшок: ефектна герцогиня Кетрін приїхала до школи

А ось і герцогиня Кембриджська потішила публіку своїм новим образом.

39-річна Кетрін приїхала сьогодні з візитом до середньої школи Nower Hill у Лондоні. Під час візиту герцогиня Кембриджська взяла участь в уроці природничих наук, присвяченому нейробіології та важливості раннього розвитку дітей.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Одягнена Кетрін була в малинову водолазку, чорні штани прямого крою зі стрілками, сині замшеві туфлі-човники на підборах та малинове пальто від Hobbs.

У герцогині було гарне об'ємне укладання локонами, досить природний макіяж на обличчі з легкими стрілками на повіках і прозоро-рожевим блиском на губах. На лобі Кейт зовсім не мала зморшок, схоже, вона таки робить ін'єкції краси.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Зазначимо, вже скоро, ймовірно, в середині грудня, Кейт і Вільям поділяться з публікою своєю новою різдвяною листівкою. До речі, якщо ви хочете написати до Кенсінгтонського палацу і отримати відповідь від Кетрін, ми склали вам детальну інструкцію, як це можна зробити.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

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