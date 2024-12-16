У яскравому жакеті та з улюбленим манікюром: королева Софія на аудієнції у палаці

Мати короля Іспанії – королева Софія – нещодавно провела аудієнцію у палаці Сарсуела у Мадриді.

86-річна королева Софія зустрілася із представниками Міжнародної асоціації дипломатів в Іспанії у палаці Сарсуела.

На аудієнцію королева прибула в строкатому жакеті твідового блакитного кольору з золотими ґудзиками, до якого була приколота потрійна квіткова брошка і, який доповнила чорними класичними штанями і замшевими черевиками на підборах.

Софія зробила своє фірмове укладання та легкий макіяж, одягла золоті сережки-кільця, кілька золотих браслетів та каблучок на пальці, а також зробила улюблений французький манікюр.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Захід відбувся якраз, коли її син король Філіп VI та невістка королева Летиція збиралися з триденним візитом до Італії.

Читайте також: