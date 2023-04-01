У яскравому жакеті та з великою брошкою на грудях: принцеса Олена на світському заході

Інфанта Олена брала участь у церемонії вручення нагород Meninas 2022 у Мадриді. Для виходу у світ 59-річна принцеса обрала строкатий різнокольоровий жакет, під який одягла помаранчевий шовковий топ і широкі кавові штани, до тону яких підібрала гостроносі туфлі на підборах.

У руці Олена тримала хустку та маленьку помаранчеву сумку. Її вечірній лук доповнював тонкий ланцюжок з підвіскою на шиї та масивна брошка з камінням на грудях.

Інфанта Олена / Фото: Getty Images

Принцеса Олена розпустила та уклала волосся, зробила легкий макіяж та світлий манікюр.

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