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У яскравому жакеті та з великою брошкою на грудях: принцеса Олена на світському заході

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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758
Час на прочитання
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У яскравому жакеті та з великою брошкою на грудях: принцеса Олена на світському заході

Інфанта Олена / Фото: Getty Images

Сестра короля Іспанії Філіпа VI взяла участь у світській церемонії.

Інфанта Олена брала участь у церемонії вручення нагород Meninas 2022 у Мадриді. Для виходу у світ 59-річна принцеса обрала строкатий різнокольоровий жакет, під який одягла помаранчевий шовковий топ і широкі кавові штани, до тону яких підібрала гостроносі туфлі на підборах.

У руці Олена тримала хустку та маленьку помаранчеву сумку. Її вечірній лук доповнював тонкий ланцюжок з підвіскою на шиї та масивна брошка з камінням на грудях.

Інфанта Олена / © Getty Images
Інфанта Олена / Фото: Getty Images

Принцеса Олена розпустила та уклала волосся, зробила легкий макіяж та світлий манікюр.

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Дата публікації
Перегляди
758
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