У Йорданії оголошено жалобу: принцеса Раджва та кронпринц Хусейн повідомили сумну новину

Халід ібн Мусаїд Аль-Саїф помер у віці 71 років. У зв'язку з його смертю в Йорданії оголошено триденну жалобу. Це пов'язано з тим, що він є батьком спадкової принцеси Раджви, дружини спадкового принца Йорданії Хусейна.

Кронпринц опублікував у своєму Instagram фото з тестем та написав:

"З глибоким сумом і скорботою ми прощаємося з моїм дорогим тестем. Ми завжди пам'ятатимемо його доброту, щедрість і чесність. Нехай пошле йому Господь милість і дарує нам терпіння і сили", — написав Хусейн.

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