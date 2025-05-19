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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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81
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У жакеті, джинсах і кедах: який вигляд має повсякденний лук Зари Тіндалл

Зара Тіндалл була заскочена на кінних змаганнях у Глостерширі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Зоря Тіндалл

Зоря Тіндалл / © Getty Images

Зару сфотографували у п’ятий день змагань MARS Badminton Horse Trials 2025 у The Badminton Estate у Глостерширі.

Донька принцеси Анни, яка днями відсвяткувала своє 44-річчя, була одягнена у короткий сірий жакет із накладними кишенями та сині прямі джинси, а взута у білі кеди. У Зари був сірий манікюр, на пальці виблискувала заручальна каблучка, волосся вона зібрала в низький хвіст і зробила легкий, ледь помітний макіяж.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара Тіндалл / © Getty Images

Повсякденний образ королівської особи вийшов простим та стильним.

Нагадаємо, на честь її дня народження ми зібрали цілу добірку улюблених аксесуарів дочки принцеси Анни, в яких вона найчастіше з’являється на публічних заходах.

Зоря і її чоловік Майкл Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Зоря і її чоловік Майкл Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

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