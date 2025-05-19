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У жакеті, джинсах і кедах: який вигляд має повсякденний лук Зари Тіндалл
Зара Тіндалл була заскочена на кінних змаганнях у Глостерширі.
Зару сфотографували у п’ятий день змагань MARS Badminton Horse Trials 2025 у The Badminton Estate у Глостерширі.
Донька принцеси Анни, яка днями відсвяткувала своє 44-річчя, була одягнена у короткий сірий жакет із накладними кишенями та сині прямі джинси, а взута у білі кеди. У Зари був сірий манікюр, на пальці виблискувала заручальна каблучка, волосся вона зібрала в низький хвіст і зробила легкий, ледь помітний макіяж.
Повсякденний образ королівської особи вийшов простим та стильним.
Нагадаємо, на честь її дня народження ми зібрали цілу добірку улюблених аксесуарів дочки принцеси Анни, в яких вона найчастіше з’являється на публічних заходах.