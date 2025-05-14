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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
3929
Час на прочитання
1 хв

У жакеті, джинсах та улюблених окулярах: принцеса Анна приїхала на робочий захід

Принцеса Анна відвідала каретний парк для людей з обмеженими можливостями в абатстві Форд у Чарді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Сестра короля Чарльза приїхала в короткому сірому пальті та синіх джинсах-кльош, доповнивши аутфіт чоботами із замші, рукавичками та синьою сумкою, яку тримала під пахвою.

Принцеса доповнила образ улюбленими сонцезахисними окулярами від Adidas, у неї у вухах були лаконічні золоті сережки-цвяшки, а на пальто була пришпилена брошка.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Нагадаємо, днями принцеса Анна разом із королем Чарльзом була присутня на урочистому параді, який відбувся на території замку у Віндзорі. На цьому заході королівської кінної гвардії вручають нові штандарти — різновид прапора, який використовується у церемоніальних цілях.

Принцеса Анна / © Associated Press

Принцеса Анна / © Associated Press

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