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У жакеті, джинсах та улюблених окулярах: принцеса Анна приїхала на робочий захід
Принцеса Анна відвідала каретний парк для людей з обмеженими можливостями в абатстві Форд у Чарді.
Сестра короля Чарльза приїхала в короткому сірому пальті та синіх джинсах-кльош, доповнивши аутфіт чоботами із замші, рукавичками та синьою сумкою, яку тримала під пахвою.
Принцеса доповнила образ улюбленими сонцезахисними окулярами від Adidas, у неї у вухах були лаконічні золоті сережки-цвяшки, а на пальто була пришпилена брошка.
Нагадаємо, днями принцеса Анна разом із королем Чарльзом була присутня на урочистому параді, який відбувся на території замку у Віндзорі. На цьому заході королівської кінної гвардії вручають нові штандарти — різновид прапора, який використовується у церемоніальних цілях.