У жакеті кольору бургунді і намисті з перлинами: ефектна Урсула фон дер Ляєн на засіданні у Брюсселі

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у засіданні Колегії комісарів ЄС, яке відбулося у штаб-квартирі Європейського Союзу в Брюсселі.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Перед початком засідання політикиня традиційно задзвонила у невеликий дзвін, сповістивши присутніх про початок роботи. Цей момент зазнімкували фотографи.

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Для офіційного заходу фон дер Ляєн обрала елегантний діловий аутфіт. На ній був однобортний жакет кольору бургунді, легка біла блузка з круглою горловиною і делікатними складками спереду, а також класичні чорні штани з чорним шкіряним ременем із металевою пряжкою.

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Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Свій лук президентка Єврокомісії завершила намистом, яке складалося з ланцюжка і перлин. лаконічними сережками-цвяшками з чорним камінням і каблучкою.

У неї було акуратне укладання з прикореневим об’ємом і макіяж з помадою ягідного відтінку.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн в оливковому жакеті й перлах відвідала космічний саміт у Парижі.

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