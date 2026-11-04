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У жакеті кольору бургунді і намисті з перлинами: ефектна Урсула фон дер Ляєн на засіданні у Брюсселі
Очільниця Єврокомісії продемонструвала елегантний діловий аутфіт, у якому поєднала насичений бордовий відтінок з класичною білою блузкою.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у засіданні Колегії комісарів ЄС, яке відбулося у штаб-квартирі Європейського Союзу в Брюсселі.
Перед початком засідання політикиня традиційно задзвонила у невеликий дзвін, сповістивши присутніх про початок роботи. Цей момент зазнімкували фотографи.
Для офіційного заходу фон дер Ляєн обрала елегантний діловий аутфіт. На ній був однобортний жакет кольору бургунді, легка біла блузка з круглою горловиною і делікатними складками спереду, а також класичні чорні штани з чорним шкіряним ременем із металевою пряжкою.
Свій лук президентка Єврокомісії завершила намистом, яке складалося з ланцюжка і перлин. лаконічними сережками-цвяшками з чорним камінням і каблучкою.
У неї було акуратне укладання з прикореневим об’ємом і макіяж з помадою ягідного відтінку.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн в оливковому жакеті й перлах відвідала космічний саміт у Парижі.