У жакеті кольору бургунді і з перловим намистом: прем'єр-міністерка Японії на зустрічі в Токіо

Санае Такаїті / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті зустрілася з президентом В’єтнаму То Ламом і його дружиною Нго Фуонг Лі у державному гостьовому будинку палацу Акасака в Токіо.

Санае Такаїті / © Associated Press

Для офіційної зустрічі японська політикиня обрала елегантний образ. На ній була сукня міді кольору слонової кістки, зверху якої вона одягла однобортний жакет кольору бургунді з великими накладними кишенями. Вбрання Такаїті комбінувала з чорними шкіряними туфлями на невисоких підборах.

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Санае Такаїті / © Associated Press

Шию премʼєрка прикрасила елегантним перлинним намистом, а вуха — перлинними сережками-пусетами. На лацкані жакета політикиня прикріпила значок і синю стрічку.

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Санае Такаїті / © Associated Press

Санае зробила акуратну коротку зачіску, підкреслила очі чорним олівцем, а губи — рожевою помадою.

Нагадаємо, Санае Такаїті у жакеті з візерунком пейслі зустрілася з Фрідріхом Мерцом.

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