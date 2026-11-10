У жакеті кольору фуксії і сукні з пртинтом: Кая Каллас у яскравому образі з'явилася на зустрічі G7

Кая Каллас / © Associated Press

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Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, яка відбулася у Міністерстві закордонних справ Франції в Парижі.

Кая Каллас / © Associated Press

Під час заходу політикиня виступила перед представниками ЗМІ і продемонструвала яскравий діловий образ. На Каллас був однобортний жакет насиченого кольору фуксії і сукня міді приталеного силуету з геометричним принтом і V-подібним вирізом.

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Кая Каллас / © Associated Press

Свій аутфіт дипломатка доповнила бежевими лакованими туфлями на підборах. Кая зробила укладання волосся з боковим проділом і ніжний макіяж з рожевою помадою. Вуха вона прикрасила золотими сережками з камінням, шию — делікатним ланцюжком з підвіскою, а до лацкану жакета прикріпила синій круглий значок.

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Кая Каллас / © Associated Press

Нагадаємо, Кая Каллас у малиновій сукні з поясом з’явилася на саміті ЄС.

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