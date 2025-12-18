У жакеті кольору індиго і туфлях із золотими пряжками: Урсула фон дер Ляєн на саміті у Брюсселі

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 18 грудня, прибула на саміт ЄС у Брюсселі.

Для своєї появи політикиня обрала діловий аутфіт. На ній був однобортний жакет кольору індиго, біла блузка зі складками і класичні чорні штани зі стрілками.

Образ Урсула доповнила чорними щільними шкарпетками і чорними туфлями на стійких підборах і з золотими пряжками. У неї було укладання з прикореневим обємом, макіяж із помадою ягідного відтінку, улюблені сережки-цвяшки з чорним камінням та перлинне намисто на шиїї.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у світло-блакитному твідовому жакеті й улюблених прикрасах з’явилася на саміті у Південній Африці.