Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

У жакеті кольору індиго і туфлях із золотими пряжками: Урсула фон дер Ляєн на саміті у Брюсселі

Очільниця Єврокомісії любить носити ділові жакети синіх відтінків.

Автор публікації
Аліна Онопа
Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 18 грудня, прибула на саміт ЄС у Брюсселі.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Для своєї появи політикиня обрала діловий аутфіт. На ній був однобортний жакет кольору індиго, біла блузка зі складками і класичні чорні штани зі стрілками.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Образ Урсула доповнила чорними щільними шкарпетками і чорними туфлями на стійких підборах і з золотими пряжками. У неї було укладання з прикореневим обємом, макіяж із помадою ягідного відтінку, улюблені сережки-цвяшки з чорним камінням та перлинне намисто на шиїї.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у світло-блакитному твідовому жакеті й улюблених прикрасах з’явилася на саміті у Південній Африці.

Дата публікації
Кількість переглядів
146
