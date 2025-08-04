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У жакеті кольору кемел і з брошкою-птахою: Олена Зеленська відвідала лікарню у Токіо
Перша леді України перебуває з робочим візитом в Японії.
Олена Зеленська у межах свого офіційного візиту до Японії відвідала лікарню Токійського університету із Центром відновлення пацієнтів після нейропсихіатричних розладів і Центр психологічної допомоги «Шібуя Хімаварі», спеціально створений для підтримки українців, які знайшли прихисток у Японії.
Обидва заклади — приклад системного підходу японців до питання психічного здоров’я людини, який надихає і який варто впроваджувати в Україні.
«Важливо, що вже маємо тісну співпрацю з Японією у сфері ментального здоров’я. Зокрема, партнерство між Координаційним центром психічного здоров’я та Національною асоціацією фахівців психічного здоров’я Японії передбачає спільні дослідження, освітні програми та обмін досвідом», — зазначила перша леді.
Дружина президента поділилася з японськими партнерами досвідом України у створенні центрів життєстійкості та інтеграції послуг ментального здоров’я в громадах.
«Кожна країна прокладає свій шлях до ментального здоров’я, але якщо вдається поєднати найкращі практики, це робить сильнішими всіх», — підсумувала Зеленська.
Перша леді з’явилася там у стильному образі. Вона була одягнена у двобортний жакет оверсайз кольору кемел, чорний топ і чорні штани-палацо. Вбрання Олена скомбінувала з чорним взуттям на грубій підошві.
Зеленська зробила ніжний макіяж, зібрала волосся у хвіст і уклала його в локони та доповнила лук золотими сережками-кільцями. Лацкан жакета вона прикрасила новою цікавою брошкою у вигляді золотого птаха. У лікарні за необхідності Олена одягала на обличчя захисну маску.
Нагадаємо, Олена Зеленська у світло-сірому костюмі виступила на форумі у Токіо.