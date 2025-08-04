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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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234
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2 хв

У жакеті кольору кемел і з брошкою-птахою: Олена Зеленська відвідала лікарню у Токіо

Перша леді України перебуває з робочим візитом в Японії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська у межах свого офіційного візиту до Японії відвідала лікарню Токійського університету із Центром відновлення пацієнтів після нейропсихіатричних розладів і Центр психологічної допомоги «Шібуя Хімаварі», спеціально створений для підтримки українців, які знайшли прихисток у Японії.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

Обидва заклади — приклад системного підходу японців до питання психічного здоров’я людини, який надихає і який варто впроваджувати в Україні.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

«Важливо, що вже маємо тісну співпрацю з Японією у сфері ментального здоров’я. Зокрема, партнерство між Координаційним центром психічного здоров’я та Національною асоціацією фахівців психічного здоров’я Японії передбачає спільні дослідження, освітні програми та обмін досвідом», — зазначила перша леді.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

Дружина президента поділилася з японськими партнерами досвідом України у створенні центрів життєстійкості та інтеграції послуг ментального здоров’я в громадах.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

«Кожна країна прокладає свій шлях до ментального здоров’я, але якщо вдається поєднати найкращі практики, це робить сильнішими всіх», — підсумувала Зеленська.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

Перша леді з’явилася там у стильному образі. Вона була одягнена у двобортний жакет оверсайз кольору кемел, чорний топ і чорні штани-палацо. Вбрання Олена скомбінувала з чорним взуттям на грубій підошві.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

Зеленська зробила ніжний макіяж, зібрала волосся у хвіст і уклала його в локони та доповнила лук золотими сережками-кільцями. Лацкан жакета вона прикрасила новою цікавою брошкою у вигляді золотого птаха. У лікарні за необхідності Олена одягала на обличчя захисну маску.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у світло-сірому костюмі виступила на форумі у Токіо.

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